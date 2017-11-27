У ЕС нет четкой позиции по урегулированию конфликта в Сирии, заявил эксперт

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Европейский союз не имеет прагматичной дипломатической позиции в вопросе мирного урегулирования конфликта в Сирии, считает европейский эксперт по геополитике и Ближнему Востоку, автор книги "Понять сирийский хаос" Александр дель Валь.
"Европейский союз не принимается во внимание. Прагматичной европейской дипломатии нет. А для того, чтобы урегулировать сирийскую проблему, мало ограничиваться лишь признанием (сирийской – ред.) оппозиции", — сказал РИА Новости дель Валь.
По его словам, "принимаемая сегодня европейцами оппозиция – это оппозиция в составе делегации из Эр-Риада, а именно — так называемые суннитские исламистские силы, хотя и умеренные".
Эксперт утверждает, что сегодня в круг тех заинтересованных сторон, чьи позиции принимаются во внимание, входят Россия, правительство Сирии, Турция, Иран, Саудовская Аравия и США.
Он считает, что у США и ЕС "нет подлинно геополитических проектов, умных и реалистических, в Сирии".
Ранее делегация сирийского правительства отложила на неопределенный срок отправление на восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, стартующий во вторник. Ожидалось, что делегация прибудет в Женеву в понедельник. Представитель оппозиционного Высшего комитета по переговорам заявил журналистам, что основная часть единой делегации оппозиции прибывает в Женеву в понедельник.
Участники прошедшей на прошлой неделе в Эр-Рияде встречи сирийской оппозиции определились с составом единой делегации на переговорах в Женеве, которые пройдут 28 ноября. Единая делегация включает 36 человек, представляющих Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС, базируется в Стамбуле), вооруженную оппозицию и платформы "Москва" и "Каир".
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