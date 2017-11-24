Россия, Турция и Иран определят участников Конгресса нацдиалога Сирии

АНКАРА, 24 ноя — РИА Новости. Россия, Турция и Иран примут совместное решение об участии разных групп в Конгрессе национального диалога Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее в Анкаре высказывали возражения по участию в конгрессе сил самообороны сирийских курдов (YPG), которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

"Группы, которые не привержены сохранению территориальной целостности Сирии, не будут участвовать в конгрессе. Три страны примут по этому поводу совместное решение", — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

С инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии выступил президент России Владимир Путин. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в Конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также, в качестве наблюдателей, представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Конгресс нацдиалога Сирии будет собран в ближайшее время. Также, по его словам, участие курдов в конгрессе обсуждалось на трехсторонней встрече президентов России, Ирана и Турции 22 ноября.

Ранее сообщалось, что конгресс состоится 18 ноября, но дата была изменена, а осведомленный источник в сирийской оппозиции до проведения трехсторонней встречи президентов в Сочи сообщал РИА Новости, что сирийскую оппозицию уведомили о проведении конгресса нацдиалога Сирии 2-3 декабря в Сочи.

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