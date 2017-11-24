Эрдоган рассказал Трампу о результатах встречи по Сирии в Сочи

АНКАРА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил в ходе телефонных переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом итоги трехстороннего российско-турецко-иранского саммита по Сирии в Сочи, сообщает в пятницу телеканал NTV со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

Ранее Эрдоган вновь осудил США за наращивание военного присутствия в Сирии. По его словам, Вашингтон помогает силам самообороны сирийских курдов (YPG) "не только оружием, но и персоналом". Турецкий лидер отметил, что хотел бы обсудить планы США в ближайшее время в ходе телефонных переговоров с Трампом.

Отмечается, что президенты обсудили также ситуацию в Сирии, региональные проблемы и двусторонние отношения.

Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи 22 ноября приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить деэскалацию в Сирии, начатую в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

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