Сирийская оппозиция на встрече в Эр-Рияде выбрала новый состав ВКП

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сирийская оппозиция на встрече в Эр-Рияде избрала новый состав Высшего комитета по переговорам (ВКП) из 50 человек, в том числе представителей разных платформ и вооруженных группировок, сообщил представитель ВКП журналистам.

"Конференция "Эр-Рияд-2" сформировала новый ВКП… Всего 50 членов", — сказал он.

По его словам, в состав ВКП вошли по четыре представителя платформ "Каир" и "Москва", 10 представителей вооруженных формирований, 10 представителей Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС), а также 15 независимых оппозиционеров, включая шесть женщин. Среди других участников названы представители Национального координационного комитета и сирийских племен.

Около 150 сирийских оппозиционеров — делегатов разных групп и платформ — принимают участие в начавшейся в среду в Эр-Рияде конференции, по итогам которой, как ожидается, будет сформирована единая делегация оппозиции для переговоров в Женеве и принят согласованный документ для обсуждения с властями Сирии.

В четверг в распоряжение РИА Новости поступил текст итогового заявления конференции, в котором оппозиционеры призвали ООН организовать прямые переговоры единой делегации оппозиции с властями и призвали к уходу Башара Асада с поста президента Сирии в начале переходного периода в стране.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>