Сирийская оппозиция на встрече в Эр-Рияде выбрала новый состав ВКП

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сирийская оппозиция на встрече в Эр-Рияде избрала новый состав Высшего комитета по переговорам (ВКП) из 50 человек, в том числе представителей разных платформ и вооруженных группировок, сообщил представитель ВКП журналистам.
"Конференция "Эр-Рияд-2" сформировала новый ВКП… Всего 50 членов", — сказал он.
По его словам, в состав ВКП вошли по четыре представителя платформ "Каир" и "Москва", 10 представителей вооруженных формирований, 10 представителей Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС), а также 15 независимых оппозиционеров, включая шесть женщин. Среди других участников названы представители Национального координационного комитета и сирийских племен.
В четверг в распоряжение РИА Новости поступил текст итогового заявления конференции, в котором оппозиционеры призвали ООН организовать прямые переговоры единой делегации оппозиции с властями и призвали к уходу Башара Асада с поста президента Сирии в начале переходного периода в стране.
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