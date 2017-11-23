Власти Турции могут пойти на переговоры с Асадом, заявил эксперт

АНКАРА, 23 ноя — РИА Новости, Федор Смирнов. Анкара после саммита по Сирии в Сочи может пойти на контакт с сирийским президентом Башаром Асадом, однако жесткая позиция по отношению к сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD), которую Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, останется неизменной.

Об этом заявил в четверг РИА Новости директор турецкого Центра стратегических исследований Kafkassam (Анкара) Хасан Октай.

Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи в среду приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

"По итогам саммита в Сочи вырисовывается картина, что Турция согласилась с присутствием Асада в будущем Сирии. Но в то же время, поддерживая сохранение территориальной целостности Сирии, она будет настаивать, чтобы никакого статуса на переговорах PYD не получила. Даже если Россия с США договорятся по теме PYD, Турция этого не примет и может попытаться решить проблему терроризм на двусторонних переговорах с Асадом, которые возможны в ближайшем будущем", — сказал Октай.

Он расценил итоги переговоров по Сирии в Сочи как положительные. По мнению эксперта, сохраняющиеся разногласия Анкары и Москвы по Сирии не окажут влияния на российско-турецкие отношения.

"Для России борьба с терроризмом так же важна, как и для Турции. Приоритет для Анкары — это предотвращение нападений со стороны ИГ* и других террористических организаций", — добавил собеседник агентства.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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