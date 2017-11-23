Власти Турции могут пойти на переговоры с Асадом, заявил эксперт

АНКАРА, 23 ноя — РИА Новости, Федор Смирнов. Анкара после саммита по Сирии в Сочи может пойти на контакт с сирийским президентом Башаром Асадом, однако жесткая позиция по отношению к сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD), которую Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, останется неизменной.
Об этом заявил в четверг РИА Новости директор турецкого Центра стратегических исследований Kafkassam (Анкара) Хасан Октай.
Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи в среду приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.
Он расценил итоги переговоров по Сирии в Сочи как положительные. По мнению эксперта, сохраняющиеся разногласия Анкары и Москвы по Сирии не окажут влияния на российско-турецкие отношения.
"Для России борьба с терроризмом так же важна, как и для Турции. Приоритет для Анкары — это предотвращение нападений со стороны ИГ* и других террористических организаций", — добавил собеседник агентства.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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