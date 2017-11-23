Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии должен охватывать все группы оппозиции, это гарантия конкретного результата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что это мероприятие должно быть действительно с большим, хорошим охватом всех представителей различных групп оппозиции, конструктивной оппозиции, бывшей вооруженной оппозиции, той оппозиции, которая готова переходить от насильственных к мирным методам построения будущей новой Сирии", — заявила Захарова, отвечая на вопрос, можно ли ожидать участия курдских представителей на мероприятии.

"Это и есть гарантия того, что данное мероприятие пройдет с конкретным результатом", — отметила представитель МИД РФ.

Лидеры РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на саммите в Сочи в среду высказались в поддержку российской инициативы о проведении Конгресса национального диалога Сирии. В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Конгресс нацдиалога Сирии будет собран в ближайшее время.