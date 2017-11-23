АНКАРА, 23 ноя — РИА Новости. Шаги, предпринятые Россией при подготовке трехстороннего российско-турецко-иранского саммита по сирийскому урегулированию в Сочи, достойны того, чтобы их преподавали на факультетах международных отношений, пишет в четверг турецкая газета Hurriyet.

Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи в среду приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

"Шаги накануне (саммита в) Сочи вполне могут оказаться в будущем объектом изучения на факультетах международных отношений в университетах. Нравится вам это или нет, но Россия изменила игру после того, как начала военную операцию в Сирии при поддержке Ирана в 2015 году. В течение двух лет она стала ключевым игроком, который прямо и легко может говорить со всеми действующими лицами в регионе", — пишет политический обозреватель газеты Hurriyet Мурат Йеткин.

Он напоминает о событиях, предшествующих саммиту.

"Двадцатого ноября впервые за четыре года Турция открыла свое воздушное пространство для российских самолетов (летящих на базу Хмеймим в Сирию). Путин принял (президента Сирии Башара) Асада в тот же вечер в Сочи. Цель этой встречи заключалась в том, чтобы результаты переговоров Путина с президентами Турции и Ирана не были отвергнуты Асадом, который сохранил власть благодаря вмешательству РФ в 2015 году. Слухи о возвращении Асада в Сирию российским самолетом через турецкое воздушное пространство на следующий день не были ни подтверждены, ни опровергнуты ни россиянами, ни турками", — пишет Йеткин.

Он напоминает о предшествующих саммиту по Сирии в Сочи телефонных переговорах Путина с президентами США и Египта, королем Саудовской Аравии, эмиром Катара, премьером Израиля, а также о встрече глав МИД и генштабов ВС России, Турции и Ирана.

"Бывший премьер Турции и глава МИД Ахмет Давутоглу раньше любил высказывать смелые замечания о том, что Турция становится основным игроком на Ближнем Востоке, проводя политику "нуля проблем с соседями". Сегодня у Турции много проблем со своими соседями и союзниками, но благодаря российской дипломатии она, по крайней мере, вновь стала одним из участников усилий по решению международных проблем", — заключает обозреватель.

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