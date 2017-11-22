Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017

СОЧИ, 22 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отмечает безусловное движение вперед в деле урегулирования кризиса в Сирии.

"Еще раз хочу отметить наше безусловное движение вперед в деле урегулирования ситуации в Сирии", — сказал он в рамках двусторонней встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Путин поблагодарил своего собеседника за принятое решение приехать в Сочи. "Помню, как тепло вы меня принимали недавно в Тегеране. Прошу вас в этой связи передать самый наилучший привет религиозному лидеру Ирана господину Хаменеи", — добавил он.

Российский лидер отметил, что Россия и Иран сотрудничают практически по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес. "У нас есть возможность сейчас поговорить по всему комплексу наших отношений", — заключил Путин.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>