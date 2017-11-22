Премьер Израиля отметил значительный вклад России в борьбу с ИГ* в Сирии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил значительный вклад России в борьбу с террористической группировкой "Исламское государство*" в Сирии.

"Я считаю, что международные усилия по разгрому ИГ* были очень важны для будущего Сирии, Ближнего Востока и всего мира. Россия сыграла важную роль в этих усилиях. Здесь нет никаких сомнений", — сказал он в эфире телеканала " Россия 24 ".

При этом Нетаньяху отметил, что стабилизация обстановки в САР, мир в этой стране и отсутствие в ней рассадников терроризма зависит от того, "удастся ли не допустить проникновение и укрепление в Сирии еще одного элемента исламского экстремизма". "Таким образом, половина работы уже сделана, но вторая половина еще нет", — считает он.

*Запрещенная в России террористическая организация

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