Премьер Израиля отметил значительный вклад России в борьбу с ИГ* в Сирии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил значительный вклад России в борьбу с террористической группировкой "Исламское государство*" в Сирии.
При этом Нетаньяху отметил, что стабилизация обстановки в САР, мир в этой стране и отсутствие в ней рассадников терроризма зависит от того, "удастся ли не допустить проникновение и укрепление в Сирии еще одного элемента исламского экстремизма". "Таким образом, половина работы уже сделана, но вторая половина еще нет", — считает он.
*Запрещенная в России террористическая организация