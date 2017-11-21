В Чечне рассказали, сколько российских граждан возвращены из Сирии и Ирака

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Около сотни российских женщин и детей возвращены из зоны боевых действий в Ираке и Сирии, сообщила во вторник член Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова.

"Хочу поблагодарить главу государства Владимира Путина и главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и его команду в лице Зияда Мухаммедовича (Сабсаби), которые возвратили около ста человек из зон боевых действий", — сказала Саратова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По ее словам, причиной проведения пресс-конференции стали возникшие проблемы с возвращением детей и женщин из Ирака.

"Мы были у посла Ирака, встречались в МИД с господином (замминистра иностранных дел РФ Михаилом) Богдановым, где озвучивали эту проблему, нам везде говорят, что есть закрытые лагеря именно под Мосулом. На завтра у нас запланирована встреча еще раз с иракским послом, где мы будем озвучивать проблему. Тем более, у нас есть видео и фотоматериалы с задержанными, где большое количество людей везут непонятно куда. Нет никакой информации из этих лагерей. Мы обращались и в Международный Красный Крест — нам говорят, что вся информация конфиденциальна. То есть нам не дают информации именно по Мосулу", — отметила Саратова.

По ее данным, сейчас у нее зарегистрировано свыше 600 обращений от матерей Российской Федерации, которые ищут своих дочерей и внуков в зонах боевых действий.

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