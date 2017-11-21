Лавров рассказал о сотрудничестве России и США по Сирии

ЕРЕВАН, 21 ноя — РИА Новости. Россия и США наладили устойчивое взаимодействие по Сирии, кроме вопроса по осуждению действий террористов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По Сирии мы с ними (американскими партнерами — ред.) наладили достаточно устойчивое взаимодействие. Но вот по проблеме осуждения террористов и экстремистов большие проблемы, и есть, как вы знаете, сведения, что США нет-нет да и используют экстремистские группировки, которые необходимо изолировать и уничтожать, используют в своих целях, продвигая свою повестку дня. Вопреки заверениям, что единственное, для чего американцы работают в Сирии — это уничтожение террористических группировок", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

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