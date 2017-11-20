ХМЕЙМИМ (Сирия), 20 ноя — РИА Новости. Более 140 сирийских беженцев вернулись в свои дома за два дня, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко в понедельник.
По его словам, офицерами российского Центра по примирению совместно с представителями администрации кантона Шахба провинции Алеппо проведён мониторинг готовности населённых пунктов Ахрас, Дейр-Джамаль, Кафер-Насах и Кафер-Ная к возвращению жителей из лагерей беженцев "Робар" и "Шахба".
Кураленко добавил, что РФ продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям населённых пунктов, наиболее пострадавших от действий террористов. Так, в Саффии (провинция Алеппо) в результате действий террористов почти полностью разрушена инфраструктура: объекты и водоснабжение, магазины, медицинские учреждения.
Безопасность проведения гуманитарной акции обеспечивалась военнослужащими военной полиции Вооруженных сил РФ.
Как отметил Кураленко, в результате совместной работы Центра по примирению враждующих сторон и Комитета национального примирения зоны деэскалации "Хомс" подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий трех населенных пунктов: Шалух провинции Хомс, Кассар-Аббаш и Зухеир-Эль-Вард провинции Алеппо.
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