Вице-премьер Турции усомнился, что США на самом деле борются против ИГ*

АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Борьба США против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), ведется неправильными средствами, что вызывает сомнения в истинных целях Вашингтона, заявил в понедельник вице-премьер Турции Бекир Боздаг.
Он выразил удивление тем, что террористов ИГ* не судят и отпускают из освобожденных от них городов. "Вот сейчас боевиков ИГ* выпустили из Ракки, и куда они делись? В какие страны, в какие города ушли? Они могут там теракты устраивать. Надо у США об этом спросить", — сказал турецкий вице-премьер.
Боздаг добавил, что Анкара сделает все необходимое, чтобы боевики ИГ* не проникли на территорию Турции.
Пентагон подтвердил уход из Ракки около 300 боевиков ИГ* в рамках достигнутого соглашения между SDF и городским советом, однако отверг утверждения о том, что коалиция во главе с США была одной из сторон этой сделки.
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил вывод боевиков ИГ* из Ракки и заявил, что утверждения представителей Пентагона о непричастности к этому США неубедительны.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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