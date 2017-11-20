Вице-премьер Турции усомнился, что США на самом деле борются против ИГ*

АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Борьба США против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), ведется неправильными средствами, что вызывает сомнения в истинных целях Вашингтона, заявил в понедельник вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

"США, проводя операцию в сирийской Ракке против ИГ*, использовали террористическую группировку YPG (силы самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана — ред.). Мы всегда говорили, что это неправильно. Операция там продолжалась месяцами, но мы о ней ничего не слышали, о столкновениях и задержанных боевиках. Разве цель коалиции и США не уничтожить ИГ*?" — сказал Боздаг журналистам в Анкаре.

Он выразил удивление тем, что террористов ИГ* не судят и отпускают из освобожденных от них городов. "Вот сейчас боевиков ИГ* выпустили из Ракки, и куда они делись? В какие страны, в какие города ушли? Они могут там теракты устраивать. Надо у США об этом спросить", — сказал турецкий вице-премьер.

Боздаг добавил, что Анкара сделает все необходимое, чтобы боевики ИГ* не проникли на территорию Турции.

Ранее британская телерадиокорпорация Би-би-си сообщила, что поддерживаемые коалицией во главе с США арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) обеспечили отход из Ракки около 250 боевиков ИГ*. В постпредстве Сирии при ООН заявили, что возглавляемая США коалиция обеспечивала отход боевиков ИГ* из Ракки и Дейр-эз-Зора во время операций по освобождению населенных пунктов. Соответствующее письмо было направлено генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности.

Пентагон подтвердил уход из Ракки около 300 боевиков ИГ* в рамках достигнутого соглашения между SDF и городским советом, однако отверг утверждения о том, что коалиция во главе с США была одной из сторон этой сделки.

Президент Турции Тайип Эрдоган осудил вывод боевиков ИГ* из Ракки и заявил, что утверждения представителей Пентагона о непричастности к этому США неубедительны.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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