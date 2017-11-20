БАКУ, 20 ноя — РИА Новости. Президенты РФ, Турции и Ирана, как ожидается, будут решать по существу вопросы организации Конгресса нацдиалога по Сирии в Сочи, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Встреча президентов трех стран состоится 22 ноября в Сочи. Как сообщал Кремль, в ходе переговоров будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате.
"Мы вчера в Анталье это обсуждали в составе министров иностранных дел трех стран-гарантов астанинского процесса — России, Турции, Ирана. Мы подготовили соображения, которые будут послезавтра доложены президентам трех стран — Владимиру Путину, Реджепу Тайипу Эрдогану и Хасану Роухани. И президенты уже будут решать, как по существу тех соображений, которые мы подготовили для их рассмотрения, так и о том, как подходить к различным аспектам, включая организационные, созыва Конгресса сирийского национального диалога", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана.
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