Глава МИД Ирана подтвердил настрой на работу с Москвой и Анкарой по Сирии

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил настрой на совместную работу с Россией и Турцией по урегулированию ситуации в Сирии.

"Работаем с турецкими и российскими партнерами над укреплением перемирия, которого мы достигли в Сирии, и над подготовкой к всеохватывающему диалогу между сирийцами", — заявил Зариф в Twitter.

Трехсторонняя встреча министров прошла в воскресенье в турецкой Анталье, она была посвящена урегулированию сирийского кризиса. Переговоры министров предваряют российско-иранско-турецкий саммит, который пройдет 22 ноября в Сочи.

Ранее в комментарии МИД РФ по итогам консультаций сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств РФ, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу на встрече в Анталье констатировали снижение уровня насилия в Сирии, позволяющее перейти к политическому решению кризиса в этой стране. Кроме того, Лавров заявил, что встреча была полезной, сторонам удалось договориться по всем вопросам.

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