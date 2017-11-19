ООН призвала враждующие стороны в Сирии прекратить обстрелы мирных жителей

ДАМАСК, 19 ноя — РИА Новости. ООН просит стороны конфликта в Сирии немедленно прекратить обстрелы жилых кварталов, в результате которых гибнут мирные граждане, заявил РИА Новости координатор ООН в Сирии по гуманитарным вопросам Али Аль-Заатари.

"ООН просит немедленно прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры для вывода раненых, больных, пожилых граждан и детей из районов, где идут боевые действия, а также обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающемуся населению",- сказал Аль-Заатари.

Координатор ООН отметил, что в связи с обстрелами сообщения о гибели мирного населения поступают ежедневно, особенно из Дамаска и восточного пригорода столицы. Так же из-за постоянных обстрелов не работают школы и осложнена работа больниц.

В воскресенье стало известно, что в результате минометного обстрела одного из центральных кварталов Дамаска погибли два человека. В городе Хомс террористы ракетами обстреляли мукомольную мельницу в результате чего погибли 12 мирных граждан и около 30 получили ранения.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>