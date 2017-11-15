МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сын примкнувшей к террористической группировке "Исламское государство"* британки Салли Джонс по кличке "Белая вдова" не погиб в ходе авиудара в Сирии, пишет газета Telegraph со ссылкой на сирийские источники.

Ранее газета Times со ссылкой на источники сообщила о ликвидации Салли Джонс на границе Сирии и Ирака при авиаударе ВВС США в июне. По данным издания, при ударе также погиб ее сын.

По данным Telegraph, 12-летний мальчик не был вместе с матерью в тот момент, когда конвой, в котором она находилась, подвергся авиаудару. По словам источников издания, когда мальчику исполнилось 12 лет, боевики призвали его в свои ряды и в момент авиаудара он находился почти в 60 километрах от того места.

Салли Джонс, известная также как Ум Хусейн Британийя, или "Белая вдова", приняла ислам и под влиянием возлюбленного иммигранта Джунаида Хусейна уехала в Сирию, где оба они присоединились к ИГ*. Джонс увезла в Ракку также своего сына. В 2015 году Хусейн был убит при авиаударе.

* Запрещенная в России террористическая организация