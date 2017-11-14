Помогая боевикам, США ставят под угрозу свою безопасность, считает эксперт

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Помогая выводу террористических группировок из сирийского Аль-Букемаля, США в долгосрочной перспективе ставят под угрозу своих союзников по международной коалиции и собственную безопасность, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Аль-Букемаля силам террористической группировки "Исламское государство"*, заявляя, что боевики подпадают под Женевскую конвенцию. По данным военного ведомства, американская сторона не смогла ответить на запросы командования российской группировки в Сирии о том, почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением боевики ИГ* осуществляют в подконтрольной международной коалиции зоне перегруппировку для совершения новых атак на сирийские войска в районе Аль-Букемаля.

"Подобные действия США идут вразрез с политикой многих стран и международных организаций, которые признали ИГ* террористической организацией. Такими действиями Америка ставит под угрозу своих западных союзников по международной коалиции, а также свою собственную безопасность в долгосрочной перспективе. Так как эти террористы в будущем смогут вернуться на родину", — сказал Мураховский, отметив, что среди воюющих на территории Сирии боевиков большое количество выходцев из стран Западной Европы.

Эксперт отметил, что ту же тактику США уже использовали при выводе части боевиков ИГ* из района Ракки. "Был заключен договор с боевиками, затем были подвезены автобусы, в которые боевики загрузились с вооружением и семьями. В случае Аль-Букемаля была применена такая же тактика вывода террористических формирований", — пояснил он.