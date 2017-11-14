МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Командование российской группировки войск в Сирии дважды предлагало коалиции США совместные действия по уничтожению колонн террористической группировки "Исламское государство"* на восточном берегу Евфрата, сообщили в Минобороны.
"Командование российской группировки войск дважды обращалось к командованию возглавляемой США "международной коалиции" с предложением о проведении совместных действий по уничтожению отступающих колонн ИГИЛ* на восточном берегу реки Евфрат", — говорится в заявлении.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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