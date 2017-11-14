Минобороны рассказало о попытках привлечь США к борьбе с ИГ* на востоке САР

Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. 9 ноября 2017

Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. 9 ноября 2017

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Командование российской группировки войск в Сирии дважды предлагало коалиции США совместные действия по уничтожению колонн террористической группировки "Исламское государство"* на восточном берегу Евфрата, сообщили в Минобороны.

"Командование российской группировки войск дважды обращалось к командованию возглавляемой США "международной коалиции" с предложением о проведении совместных действий по уничтожению отступающих колонн ИГИЛ* на восточном берегу реки Евфрат", — говорится в заявлении.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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