В Сирии планируют установить мемориальные доски погибшим российским военным

БЕЙРУТ, 13 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Мемориальные доски в память о погибших российских военнослужащих планируется установить после окончания войны в Сирии на местах их гибели, рассказал РИА Новости депутат народного совета Сирии Усама Мустафа.
Депутат государственной думы, герой России Дмитрий Перминов, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что встреча, организованная по инициативе сирийских депутатов, состоялась в представительстве всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".
Депутат государственной думы РФ Дмитрий Белик сказал РИА Новости, что сирийские депутаты выразили искреннюю благодарность за помощь в борьбе с терроризмом и спасение государственности САР. "Россия борется совместно с Сирией против терроризма на сирийской земле. Это очень важно. Мы когда общаемся — это не протокольное мероприятие. Мы слышим историю каждого человека. Мы понимаем, что говорить (о трагедии одно), а пережить совсем другое. Наша страна переживала это неоднократно", — отметил он.
Делегация сирийских депутатов во главе с руководителем сирийской группы дружбы с парламентом России Усамой Мустафа находится с визитом в России. За время пребывания сирийская делегация встретилась со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым, с представителями министерства обороны, представителями крупных энергетических и нефтегазовых компаний России и родственниками погибших в Сирии российских военнослужащих.
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