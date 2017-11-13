В Сирии планируют установить мемориальные доски погибшим российским военным

БЕЙРУТ, 13 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Мемориальные доски в память о погибших российских военнослужащих планируется установить после окончания войны в Сирии на местах их гибели, рассказал РИА Новости депутат народного совета Сирии Усама Мустафа.

"Мы попросили от содружества во главе с Дмитрием Саблиным (координатор депутатской группы по связям с парламентом Сирии) организовать встречу с семьями погибших в Сирии российских военнослужащих. Мы планируем на каждом месте, где погиб военнослужащий или российский офицер, установить мемориальную доску, как только завершим войну и отпразднуем победу в Сирии. А погибших во имя этой победы мы никогда не забудем. Мы и наши дети, и будущие поколения всегда будем должны им за мир в Сирии", — сказал Мустафа.

Депутат государственной думы, герой России Дмитрий Перминов, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что встреча, организованная по инициативе сирийских депутатов, состоялась в представительстве всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

"Кроме того, среди сирийских депутатов есть два депутата — Дима Сулейман, у нее погибли два брата, и генерал Барака, у него погибли три брата. С нашей стороны были приглашены жены и дети ребят, которые погибли в Сирии. Встреча прошла в теплой обстановке", — добавил Перминов.

Депутат государственной думы РФ Дмитрий Белик сказал РИА Новости, что сирийские депутаты выразили искреннюю благодарность за помощь в борьбе с терроризмом и спасение государственности САР. "Россия борется совместно с Сирией против терроризма на сирийской земле. Это очень важно. Мы когда общаемся — это не протокольное мероприятие. Мы слышим историю каждого человека. Мы понимаем, что говорить (о трагедии одно), а пережить совсем другое. Наша страна переживала это неоднократно", — отметил он.

Делегация сирийских депутатов во главе с руководителем сирийской группы дружбы с парламентом России Усамой Мустафа находится с визитом в России. За время пребывания сирийская делегация встретилась со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым, с представителями министерства обороны, представителями крупных энергетических и нефтегазовых компаний России и родственниками погибших в Сирии российских военнослужащих.

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