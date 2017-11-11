В Алеппо в рамках примирения группа из 70 боевиков сложила оружие

БЕЙРУТ, 11 ноя — РИА Новости. Сирийские граждане общей численностью 70 человек сложили оружие и сдались властям в провинции Алеппо в рамках договоренностей о локальных примирениях, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Член комитета по примирению Имадеддин Гхадбан отметил, что соблюдены все меры и выполнены условия для реабилитации сдавшихся, а также обеспечено временное проживание, после необходимой проверки им будет позволено вернуться к своим семьям.
Президент Сирии Башар Асад в 2015 году издал указ, согласно которому боевики, являющиеся гражданами Сирии и сложившие оружие, могут получить амнистию и вернуться к мирной жизни. Местные власти через посредников ведут переговоры с главарями бандформирований в рамках программы народного примирения, призывая их прекратить вооруженное противостояние.
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