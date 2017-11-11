Источник: сирийская армия отбила атаку боевиков на электростанцию в Хаме

Крепость в городе Масьяф в сирийской провинции Хама. Архивное фото

Крепость в городе Масьяф в сирийской провинции Хама. Архивное фото

БЕЙРУТ, 11 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска и отряды народного ополчения отбили атаку боевиков на электростанцию на севере провинции Хама, сообщил РИА Новости источник в сирийском ополчении.

"Бойцы подразделений армии и ополчения отразили сильную атаку террористов "Джебхат ан-Нусры"* в районе электростанции в Мухарда", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, боевики, атаковали позиции армии и ополчения близ электростанции со стороны провинции Идлиб. При этом они использовали бронетехнику. Однако армия, понеся потери, вынудила террористов отступить.

Поселение Мухарда расположено на границе захваченной террористами провинции Идлиб и контролируемой армией провинции Хама. Боевики периодически предпринимают попытки прорваться в сторону города Хама и захватить новые населенные пункты, в том числе расположенные рядом с нефтяными и газовыми месторождениями.

* Террористическая организация, запрещена в России.

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