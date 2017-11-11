Путин и Трамп подтвердили приверженность суверенитету и целостности Сирии

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии и призвали стороны принять участие в женевском политическом процессе, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам встречи.

"Президенты подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", — отмечается в документе.

Лидеры двух стран призвали "все сирийские стороны принять активное участие в женевском политическом процессе и поддержать усилия, направленные на обеспечение его успеха".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>