Школьники в Восточной Гуте получили подарки от российских детей

ЛАТАКИЯ (Сирия), 11 ноя — РИА Новости. Российские военные доставили подарки от детей из РФ школьникам в Восточную Гуту (пригород Дамаска), где создана зона деэскалации, сообщил журналистам представитель российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Александр Сергеев.

"Этот населенный пункт находится прямо на границе зоны боевых действий. И вот, мы прибыли сюда, чтобы боевое братство привезло из Москвы (подарки)… детям, которые учатся в этой школе. Здесь очень бедственное положение, и сейчас школьники благодарят своих московских друзей за эти подарки", — сказал он.

Сирийские власти стараются обеспечивать школы всем необходимым, однако в Восточную Гуту, где проживают около 40 тысяч человек, сложно отправить даже учебники и пособия. Боевики не пропускают в этот район правительственные машины, делая исключения только для гуманитарных конвоев.

В коробках, которые привезли в школу российские военные, — ручки, фломастеры, тетради, цветная бумага и другие необходимые для учебного процесса вещи. Также российские дети передали сверстникам письма с пожеланиями мира и успехов в учебе.

Как сообщила журналистам местная учительница Маис Келяф, школа испытывает проблемы из-за недостатка канцелярских принадлежностей.

"Сейчас нам пока не хватает самого элементарного: тетрадей, ручек, то есть самых основ. Здесь около 500 человек сегодня учится. У нас здесь пока серьезные проблемы во всем, но мы стараемся их решать. Научим детей грамоте, восстановим быт. Все решаемо, пусть и не сразу", — отметила она.

Местная школьница рассказала журналистам, что с удовольствием ходит на занятия и старается учиться хорошо. "У нас очень много уроков, занимаемся в школе много. Учат арабскому языку, английскому, физкультура очень нравится. И вообще я люблю учиться — это так здорово! И спасибо детям из России, что передали нам такие подарки", — сказала она.

Пока дети рассматривали подарки, учителя выяснили, из какой школы им прислали этот груз. Сирийские школьники решили в качестве ответного подарка отправить в Россию свои рисунки. Военные из ЦПВС обещали доставить их посылку.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

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