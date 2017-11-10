РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Семьи сирийских беженцев продолжают возвращаться в свои дома

20:1610.11.2017
0960
© AFP 2017 / Khalil MazraawiСирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фотоСирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фото
© AFP 2017 / Khalil Mazraawi

ХМЕЙМИМ (Сирия), 10 ноя — РИА Новости. Семьи сирийских беженцев продолжают возвращаться в свои дома, за сутки возвратились 70 человек, сообщает в пятницу российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
Депутат госдумы заявил, что победа над террористами в Сирии близка

"Продолжается содействие в восстановлении социально-значимых объектов инфраструктуры, поврежденных в ходе боевых действий и создание условий для возвращения беженцев. За сутки в места постоянного жительства возвратились 70 человек. В провинции Алеппо – 13, Хомс — 57", — говорится в сообщении.

Саперы международного противоминного центра ВС РФ продолжают разминировать освобожденные районы города Дейр-эз-Зор. За сутки они проверили 19 гектаров территории города и его окрестностей, 10 зданий, в том числе мечеть и здание школы в юго-западном районе города. Военные обнаружили и уничтожили 525 взрывоопасных предметов.

Кроме того, офицеры Центра вместе с представителями Комитета национального примирения зоны деэскалации "Идлиб" и администрации Алеппо осмотрели 12 зданий, в которых раньше были школы. Они составили сметы расходов на ремонт в четырех из них: "Фадыля Мухаддаса", "Кутайба бен Муслим аль-Бахили", "Альфанунь Альсамина" и "Шабиба Саура". Школы надо восстановить к следующему учебному году.

Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лидер "Хезболлах" рассказал, когда в Сирии и Ираке уничтожат ИГ*

"В связи с продолжающимся процессом возвращения беженцев в Алеппо количество детей школьного возраста постоянно увеличивается, и имеющихся в городе школ не достаточно. Денежные средства на их восстановление отсутствуют, что требует помощи международного сообщества", — подчеркивают в Центре примирения.

Согласно сообщению, жители населённого пункта Шараклия в провинции Хомс недавно приняли решение об участии в мирном процессе и подписали соглашение о примирении. Сейчас часть из них не имеет возможности зарабатывать и покупать продукты.

"Российским Центром по примирению в населённый пункт Шараклия доставлена гуманитарная помощь общим весом 1700 килограмм (рис, мука, мясные консервы, сахар, чай). Нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов. Российскими военными медиками оказана медицинская помощь 38 местным жителям, в том числе четверым детям", — отмечается в сообщении.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена