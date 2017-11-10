ХМЕЙМИМ (Сирия), 10 ноя — РИА Новости. Семьи сирийских беженцев продолжают возвращаться в свои дома, за сутки возвратились 70 человек, сообщает в пятницу российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

"Продолжается содействие в восстановлении социально-значимых объектов инфраструктуры, поврежденных в ходе боевых действий и создание условий для возвращения беженцев. За сутки в места постоянного жительства возвратились 70 человек. В провинции Алеппо – 13, Хомс — 57", — говорится в сообщении.

Саперы международного противоминного центра ВС РФ продолжают разминировать освобожденные районы города Дейр-эз-Зор. За сутки они проверили 19 гектаров территории города и его окрестностей, 10 зданий, в том числе мечеть и здание школы в юго-западном районе города. Военные обнаружили и уничтожили 525 взрывоопасных предметов.

Кроме того, офицеры Центра вместе с представителями Комитета национального примирения зоны деэскалации "Идлиб" и администрации Алеппо осмотрели 12 зданий, в которых раньше были школы. Они составили сметы расходов на ремонт в четырех из них: "Фадыля Мухаддаса", "Кутайба бен Муслим аль-Бахили", "Альфанунь Альсамина" и "Шабиба Саура". Школы надо восстановить к следующему учебному году.

"В связи с продолжающимся процессом возвращения беженцев в Алеппо количество детей школьного возраста постоянно увеличивается, и имеющихся в городе школ не достаточно. Денежные средства на их восстановление отсутствуют, что требует помощи международного сообщества", — подчеркивают в Центре примирения.

Согласно сообщению, жители населённого пункта Шараклия в провинции Хомс недавно приняли решение об участии в мирном процессе и подписали соглашение о примирении. Сейчас часть из них не имеет возможности зарабатывать и покупать продукты.

"Российским Центром по примирению в населённый пункт Шараклия доставлена гуманитарная помощь общим весом 1700 килограмм (рис, мука, мясные консервы, сахар, чай). Нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов. Российскими военными медиками оказана медицинская помощь 38 местным жителям, в том числе четверым детям", — отмечается в сообщении.

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