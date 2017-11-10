Депутат госдумы заявил, что победа над террористами в Сирии близка

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Победа над террористами в Сирии близка, теперь нужно подумать о политическом урегулировании, где роль парламентариев может быть значительной, заявил координатор депутатской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

Делегация сирийских парламентариев в четверг прибыла в Москву.

"Это не первая наша встреча, мы находимся в постоянном диалоге. Сирия не чужая нам страна. Россия и Сирия вместе сражаются против международного терроризма. Это война не только за Сирию, но и за будущее всего мира. Приближается победа над ИГИЛ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) и другими террористическими группировками, наша общая победа. Теперь на повестке дня вопрос о процессе политического урегулирования, и здесь роль парламентариев может быть значительной", — сказал Саблин на встрече с делегацией сирийских парламентариев во главе с руководителем группы по связям с РФ Усамой Мустафой.

Саблин отметил, что он во время последней поездки в Сирию вместе с сирийскими депутатами участвовал в нескольких гуманитарных акциях. "В том числе передали помощь нуждающимся детям на территории, которую контролируют боевики. Процесс примирения — трудная и важная работа. Без него невозможно прекратить кровопролитие. И здесь я хочу отметить большую работу наших военных в Центре по примирению враждующих сторон", — сказал депутат.

В свою очередь руководитель сирийской группы дружбы с парламентом России Мустафа отметил, что визит депутатов в Россию совпал со значительной военной победой — освобождением последнего крупного оплота ИГ* — города Аль-Букемаля.

Сирийский депутат выразил огромную благодарность России за военную, политическую и гуманитарную помощь, отметив, что сирийский народ никогда не забудет российских героев, павших в борьбе с международным терроризмом. Он также поблагодарил Саблина за организацию встречи с семьями погибших в Сирии российских военных, которая прошла в четверг, сообщает пресс-служба ЕР.

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