Гатилов 14 ноября обсудит с де Мистурой подготовку к Женеве-8

ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов 14 ноября обсудит со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой подготовку к Женеве-8 и Конгрессу национального диалога Сирии, заявили РИА Новости в пресс-службе постпредства РФ при женевском отделении ООН.
Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой провести который выступил президент России Владимир Путин, запланирован в Сочи. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия, Иран и Турция согласовывают повестку и сроки его проведения. Источник в сирийской оппозиции сообщил РИА Новости, что конгресс может пройти в начале декабря.
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