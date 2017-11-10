Российские военные советники провели занятие с сирийскими бойцами

Операция против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Дейр-эз-Зор

Операция против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Дейр-эз-Зор

ЛАТАКИЯ (Сирия), 10 ноя — РИА Новости. Российские военные советники провели занятие по огневой подготовке с бойцами сирийской армии на полигоне под Дамаском.

Прибывшие на полигон военнослужащие проходят курс молодого бойца. Они закрепляют на практике знания, которые получили на теоретических занятиях в классах.

"Сегодня на данном полигоне советниками Вооруженных сил РФ проведено занятие по огневой подготовке. Стрельба из 120-миллиметрового миномета, автоматического станкового гранатомета и противотанкового гранатомета. На данный момент военнослужащие сирийской армии с заданием справились, и все поставленные задачи выполнены", — сообщил журналистам российский военный советник.

Сирийский военнослужащий Али Тара заявил, что российские военные советники готовят сирийцев "очень хорошо". При этом он отметил, что наставники из России "очень спокойные".

"Объясняют все доходчиво, вопросов не возникает. Когда выходим на стрельбы, знаем, что и как надо делать. И сейчас мы рвемся в бой", — отметил он.

В свою очередь военный Али Мухаммед Наджми рассказал журналистам, что пошел в армию добровольно.

"Я понимал, какую угрозу несут нашей стране бандиты из ИГИЛ*. Я иду защищать свою родину, и иду с гордостью. И мы благодарны российским инструкторам за помощь, которую они оказывают нам в подготовке солдат", — заявил он.

"Это очень профессиональные люди, и я знаю, что знания, которыми они с нами поделились, нам очень скоро пригодятся", — отметил сирийский военный.

Бойцы, прошедшие усиленную подготовку в учебном центре, через несколько дней отправятся в зону боевых действий — на юго-восток Сирии. За последний месяц более 600 выпускников учебного центра в рядах сирийской армии отправились воевать с террористами.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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