Россия напомнила о препятствовании США доставки гумпомощи в Сирию

ХМЕЙМИМ, 8 ноя — РИА Новости. Российская сторона в ходе видеоконференции, организованной офисом ООН в Женеве, заявила о продолжающихся действиях США по препятствованию доставки гуманитарной помощи в Сирии, сообщается на сайте МО РФ.

Руководство российского Центра по примирению враждующих сторон приняло участие в совещании, организованном офисом ООН в Женеве в режиме видеоконференции.

"В ходе видеоконференции российской стороной в очередной раз была поднята проблема продолжающихся действий США по препятствованию доставк гуманитарной помощи через 55-километровую зону, обсуждены и намечены варианты доставки гуманитарной помощи людям, находящимся в лагере Эр-Рукбан, и обеспечения безопасности проведения конвоев международных гуманитарных организаций с территории Сирии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к совещанию привлечены представители офиса ООН в Дамаске, министерств обороны России и США в Международной группы поддержки Сирии, Амманского мониторингового центра и командования группировкой вооруженных сил США, контролирующей 55-километровую зону вокруг американской военной базы в Эт-Танфе, внутри которой расположен лагерь беженцев Эр-Рукбан.