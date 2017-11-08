Более 50 сирийцев вернулись в свои дома за сутки

ХМЕЙМИМ (Сирия), 8 ноя — РИА Новости. Почти 60 сирийцев вернулись в свои дома за прошедшие сутки, сообщается в среду вечером на сайте российского Минобороны.

Уточняется, что продолжается совместная работа Центра по примирению враждующих сторон и органов местного самоуправления провинций Сирии по возвращению граждан в свои дома, оставленные с началом боевых действий.

"За сутки в места постоянного жительства в провинции Алеппо и Хомс возвратились 56 человек. Всем прибывшим оказывается необходимая помощь и содействие в трудоустройстве и организации быта", — говорится в сообщении.

Российские специалисты Международного противоминного центра продолжают разминирование освобожденных районов города Дейр-эз-Зор. За сутки были проверены 25 гектаров территории города и его окрестностей, 15 зданий, в двух из которых размещались медицинские учреждения, были обнаружены и уничтожены 498 взрывоопасных предметов.