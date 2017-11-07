ХМЕЙМИМ, 7 ноя — РИА Новости. Договоренность по снятию напряженности достигнута на переговорах властей Сирии и вооруженной оппозиции в населенных пунктах пригорода Дамаска при посредничестве руководства Центра по примирению враждующих сторон, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе переговоров достигнута договоренность по дальнейшему снятию напряженности между правительственными силами и вооруженной оппозицией. Гарантом выполнения обязательств выступает российский Центр по примирению враждующих сторон", — говорится в сообщении.

"При посредничестве руководства Центра по примирению враждующих сторон проведены переговоры представителей правительства, силовых структур Сирийской Арабской Республики с представителями и лидерами вооруженной оппозиции, находящихся в населенных пунктах пригорода Дамаска. В ходе переговоров достигнута договоренность по дальнейшему снятию напряженности между правительственными силами и вооруженной оппозицией", — добавили в российском военном ведомстве.

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