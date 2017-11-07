ХМЕЙМИМ, 7 ноя — РИА Новости. Договоренность по снятию напряженности достигнута на переговорах властей Сирии и вооруженной оппозиции в населенных пунктах пригорода Дамаска при посредничестве руководства Центра по примирению враждующих сторон, сообщает Минобороны РФ.
"При посредничестве руководства Центра по примирению враждующих сторон проведены переговоры представителей правительства, силовых структур Сирийской Арабской Республики с представителями и лидерами вооруженной оппозиции, находящихся в населенных пунктах пригорода Дамаска. В ходе переговоров достигнута договоренность по дальнейшему снятию напряженности между правительственными силами и вооруженной оппозицией", — добавили в российском военном ведомстве.
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