США продавали оружие сирийской оппозиции через Telegram, пишут СМИ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Американское вооружение, поставленное оппозиции в Сирии, продавалось в каналах мессенджера Telegram, сообщает журнал Foreign Policy.

Журнал опубликовал десятки скриншотов с фотографиями переписки и продаваемых вооружений, включая произведенные в США огнестрельное оружие и части противотанковых ракетных комплексов.

Представитель американской коалиции сообщил изданию, что вооружения "могли быть частью ныне прекращенной программы по поддержке сирийских оппозиционных сил".

По данным журнала, черные рынки в мессенджере использовали более 5 тысяч пользователей. Продавцы и покупатели в основном находились на северо-западе сирийской провинции Идлиб, где, в том числе, располагаются силы оппозиции. В мессенджере продавались вооружения из США, Сербии, Китая, Турции и других стран.

Среди прочего, по данным издания, предлагалось огнестрельное оружие российского концерна "Калашников" и взрывчатое вещество из неразорвавшихся авиабомб.

Цена на вооружение варьировались от нескольких десятков до нескольких тысяч долларов. Как сообщается, пояс смертника можно было приобрести за 50 долларов США, а стоимость боевого автомобиля составляла 38 тысяч долларов.

Издание отмечает, что не может точно подтвердить факт продажи вооружений, однако подчеркивает, что о незаконном обороте оружия свидетельствуют "масштаб рынка, тысячи пользователей и посты с уникальными образцами вооружений".

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