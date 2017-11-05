В Минобороны рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 5 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 1, Хомс – 3, Дамаск – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 1 нарушение в провинции Латакия", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Джубб-Мади провинции Алеппо, местному населению раздали продовольствие общим вес — 1,8 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 167 жителю.

Уточняется, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Тайр-Маала провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2264.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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