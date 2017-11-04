МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Вывод урегулирования ситуации в Сирии на новый уровень требует того, чтобы ситуацию обсудили президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, есть много тем для обсуждения между Путиным и Трампом, поэтому в общих интересах, "чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения".

Сирийское урегулирование, как тема возможной встречи, "согласовывается", отметил пресс-секретарь главы государства.

Как сказал Песков, в сирийском урегулировании в последнее время было много позитивных событий. "Но это требует совместных усилий для вывода ее на новый качественный уровень в плане урегулирования. Все это требует так или иначе взаимодействия", — добавил он.

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