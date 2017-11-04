МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Вывод урегулирования ситуации в Сирии на новый уровень требует того, чтобы ситуацию обсудили президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Сирийское урегулирование, как тема возможной встречи, "согласовывается", отметил пресс-секретарь главы государства.
Как сказал Песков, в сирийском урегулировании в последнее время было много позитивных событий. "Но это требует совместных усилий для вывода ее на новый качественный уровень в плане урегулирования. Все это требует так или иначе взаимодействия", — добавил он.
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