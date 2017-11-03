Пентагон отверг обвинения в том, что он мешает доставлять гумпомощь в Сирию

ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Пентагон отрицает обвинения со стороны РФ в том, что США мешают доставлять гуманитарную помощь беженцам в Сирии, и возлагает ответственность за бедственное положение беженцев на сирийские власти.

Ранее в Российском центре по примирению враждующих сторон в САР сообщили, что десятки тысяч сирийских беженцев в лагере Эр-Рукбан лишены возможности получить гуманитарную помощь из-за США, незаконно развернувших в Эт-Танфе военную базу неподалеку от лагеря беженцев. Эти действия, по оценке Центра по примирению, являются грубейшим нарушением гуманитарного права и могут быть расценены как военное преступление.

"Эти заявления не верны. В ходе конфликта в Сирии США предоставляли значительную финансовую и организационную помощь структурам ООН, работающим в Эр-Рукбане", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пахон.

По его словам, американская сторона предупредила РФ о готовности помогать в доставке гуманитарной помощи, но "сирийский режим препятствует этим усилиям".

"Русские согласились на 5-километровую зону для предотвращения конфликтов вокруг гарнизона Эт-Танф, чтобы избежать столкновений между нашими силами. Понятно, что мирные сирийцы бежали в эту зону, чтобы скрыться от бомбардировок невоенных объектов – их домов – вне этой 55-километровой зоны. Русским следует сосредоточить свои усилия на том, чтобы сирийский режим разрешил конвоям ООН с гуманитарной помощью добраться до лагеря (беженцев) и предоставить необходимую помощь", — сказал Пахон.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>