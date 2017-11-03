В Сирии более 110 человек вернулись в свои дома за прошедшие сутки

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Более 110 человек вернулись в места постоянного проживания в Сирии за прошедшие сутки, сообщает Центр примирения враждующих сторон.

"За сутки в места постоянного проживания возвратились 112 человек. В провинции Алеппо – 17 человек, Хомс – 48, Хама – 31, Риф Дамаск – 16. Им оказывается необходимая помощь и содействие в организации быта и трудоустройстве", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшую неделю в свои дома вернулись 258 жителей Сирии.

Руководство страны продолжает восстанавливать социально-значимые объекты инфраструктуры. Так, в провинции Деръа восстановлено детское дошкольное учреждение. Также в провинции начато строительство больницы на 40 мест. Это позволит местным жителям и населению района Дейр-эль-Бакт оперативно получать необходимую медицинскую помощь. Сейчас ближайшее медучреждение со стационаром находится в 45 километрах.

Также сообщается, что прошла рабочая встреча Центра по примирению враждующих сторон с руководством Сирийского арабского Красного Полумесяца в Дамаске.

"В ходе встречи рассмотрены вопросы согласования и обеспечения безопасности проведения конвоев Сирийского арабского Красного Полумесяца, Международного Комитета Красного Креста на территории Сирии, проведено планирование гуманитарных конвоев на очередную неделю, намечены сроки направления гуманитарного конвоя в населенные пункты Восточной Гуты. Рассмотрен вопрос перемещения больных в государственные лечебные учреждения", — говорится в сообщении.

В общественную приемную российского Центра в населенном пункте Джеруд района Восточный Каламун поступили обращения, касающиеся помощи в розыске членов семей. Офицерами организован сбор полных данных для оказания помощи.

В рамках исполнения ранее поступивших обращений в приемную центра Сирийский арабский Красный Полумесяц в населенный пункт Рухейба доставлена гуманитарная помощь: 1,5 тысячи продовольственных наборов и медицинское имущество.