Путин и Макрон обсудили итоги седьмой встречи по Сирии

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в четверг в ходе телефонного разговора обсудили итоги седьмой встречи по Сирии, прошедшей в Астане, главы государств отметили важность совместных усилий для урегулирования кризиса в САР, сообщила пресс-служба Кремля.
Также президенты затронули различные аспекты двустороннего сотрудничества, включая деятельность форума гражданских сообществ "Трианонский диалог".
Разговор носил деловой, конструктивный характер, отметили в Кремле.
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