Путин и Макрон обсудили итоги седьмой встречи по Сирии

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в четверг в ходе телефонного разговора обсудили итоги седьмой встречи по Сирии, прошедшей в Астане, главы государств отметили важность совместных усилий для урегулирования кризиса в САР, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе обмена мнениями по сирийской проблематике обсуждались, в частности, итоги седьмой Международной встречи по Сирии, проведенной в Астане 30-31 октября. Обе стороны отметили важность совместных усилий в контексте процесса политического урегулирования сирийского кризиса", — говорится в сообщении.

Также президенты затронули различные аспекты двустороннего сотрудничества, включая деятельность форума гражданских сообществ "Трианонский диалог".

Разговор носил деловой, конструктивный характер, отметили в Кремле.

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