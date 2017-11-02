Лавров обсудил с Тиллерсоном усилия по уничтожению террористов в Сирии

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном усилия по уничтожению террористов в Сирии, говорится в сообщении МИД РФ.
Лавров также подчеркнул недопустимость политизации деятельности Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химических атак и необходимость приведения ее в соответствие со стандартами Конвенции о запрещении химического оружия при расследовании случаев применения отравляющих веществ в ходе сирийского конфликта, отметили в МИД.
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