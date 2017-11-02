Лавров обсудил с Тиллерсоном усилия по уничтожению террористов в Сирии

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном усилия по уничтожению террористов в Сирии, говорится в сообщении МИД РФ.

"Рассматривались актуальные вопросы усилий по уничтожению очага терроризма в Сирии и активизации международной поддержки политического урегулирования в этой стране при уважении ее территориальной целостности и через развитие общенационального диалога в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Лавров также подчеркнул недопустимость политизации деятельности Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химических атак и необходимость приведения ее в соответствие со стандартами Конвенции о запрещении химического оружия при расследовании случаев применения отравляющих веществ в ходе сирийского конфликта, отметили в МИД.