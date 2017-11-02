Российские саперы за сутки разминировали 25 гектаров в Дейр-эз-Зоре

Инженерная бронетехника во время мероприятий по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Инженерная бронетехника во время мероприятий по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские саперы за сутки разминировали 25 гектаров территории сирийского Дейр-эз-Зора и его окрестностей, уничтожив 275 взрывоопасных предметов, сообщил в четверг Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"За сутки проверено 25 гектаров территории города и его окрестностей, четыре километра дорог, шесть зданий, обнаружено и уничтожено 275 взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

Также российский Центр примирения доставил гуманитарную помощь общим весом 1,7 тонны жителям населенного пункта Кафен-Нан провинции Риф-Дамаск.

"Нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов. В ходе проведения гуманитарной акции российскими военными медиками оказана амбулаторная медицинская помощь 26 местным жителям, в том числе пяти детям", — подчеркивается в сообщении.

Правительство Сирии и российский Центр примирения обеспечили безопасность проведения совместного гуманитарного конвоя ООН, МККК и САКП в зону деэскалации № 2 (Хомс). Колонна в составе 36 грузовиков доставила гуманитарную помощь в населенный пункт Тель-Биса провинции Хомс, добавили в Центре.

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