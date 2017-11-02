Действия миссии ОЗХО-ООН похожи на саботаж, заявили в МИД

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Действия представителей специального механизма расследований (СМР) ОЗХО-ООН по случаям применения химического оружия в Сирии напоминают саботаж, заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

Он рассказал, что специалисты механизма долгое время отказывались посетить авиабазу "Шайрат", откуда, по версии Запада, и была совершена химическая атака. Эксперты, по словам дипломата, ссылались на то, что "это не входит в их мандат".

Тем не менее, в конце концов СМР базу все-таки посетили в октябре, "но отбирать пробы на предмет определения следов зарина специалисты СМР категорически отказались со ссылкой на то, что у них нет соответствующей инструкции", пояснил Ульянов, подчеркнув, что в составе группы экспертов были химики из ОЗХО, а необходимое оборудование находилось в Дамаске.

"Честно говоря, все это очень сильно напоминает саботаж", — сказал директор департамента на брифинге в Москве.

Доклад механизма ООН и ОЗХО по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету Безопасности ООН накануне. Эксперты заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ* несет ответственность за применение сернистого иприта".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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