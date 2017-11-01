МИД Ливана составил план решения кризиса с сирийскими беженцами

БЕЙРУТ, 1 ноя — РИА Новости. Глава МИД Ливана Джебран Басиль составил план решения кризиса с сирийскими беженцами, закрепляющий необходимость их возвращения на родину, и предложит его к рассмотрению правительством, сообщили РИА Новости осведомленные источники.

Около двух миллионов сирийцев после начала боевых действий в 2011 году бежали в четырехмиллионный Ливан. Премьер Ливана Саад Харири в сентябре обсуждал с российским руководством вопрос возвращения сирийских беженцев домой.

"Проект министра иностранных дел и эмигрантов Джебрана Басиля о безопасном возвращении сирийских беженцев в стабильные регионы (Сирии – ред.) соответствует ливанской конституции и международному праву, как этого требуют обязательства после семи лет бремени сирийских переселенцев, оставившего негативный и опасный отпечаток на всех уровнях, в том числе на экономике и безопасности (Ливана – ред.)", — сообщили источники.

В тексте плана Басиля, попавшем в распоряжение агентства, подчеркивается, что Ливан категорически отказывается от натурализации находящихся на его территории сирийцев. Основным решением проблемы предлагается поэтапное возвращение сирийцев на родину.

Документ также описывает принципы приема сирийских граждан на территории Ливана, ведения их учета. Басиль подчеркивает необходимость "мониторинга сирийцев на ливанской земле, отслеживания законной и незаконной трудовой деятельности, ужесточения санкций в отношении нарушителей вплоть до депортации лиц, чье присутствие будет признано опасным для общества". Отмечается необходимость поддержки Ливана мировым сообществом как принимающей страны.

Как отметили источники, документ впервые попал на рассмотрение правительства в 2014 году, когда кабинет министров возглавлял Тамам Салям, но так и не был окончательно принят. В четверг его должно рассмотреть правительство во главе с премьером Харири.

Источники также сообщили, что президент Ливана Мишель Аун обсудил с премьером возможность привлечь Россию в качестве посредника, так как некоторые члены правительства выступают против обсуждения темы беженцев с Дамаском напрямую.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>