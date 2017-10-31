АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Для принятия в Астане документов по обмену пленными и гуманитарному разминированию нужно решить ряд технических вопросов, заявил спецпредставитель РФ по Сирии Александр Лаврентьев в ходе нынешнего раунда переговоров в Астане.

"Тем не менее, остается ряд вопросов, которые необходимо решить именно на техническом уровне. Но я здесь хотел бы особо отметить, что принятие положения — это очень важно, создание комиссии, которая будет заниматься этими вопросами, несомненно очень важно. Но важнее, мне кажется, то, что мы имеем на местах, то есть то, что уже такая работа продолжается на уровне местных советов, зон деэскалации и сирийских правительственных сил, которые располагаются за пределами этих зон деэскалации. Происходит обмены телами, происходит в отдельных случаях согласование и выпуск на свободу пленных как с одной, так и с другой сторон", — сказал Лаврентьев.

Он подчеркнул, что это злободневный вопрос. "Мы понимаем, что это очень важная тема, злободневный вопрос, он очень волнует оппозицию, мы над ним работаем. Но здесь я хотел бы обратить внимание, что в последнее время появилось очень много различных трактовок складывающейся ситуации в этом вопросе", — сказал Лаврентьев.

"Появилось очень много искаженной информации, которая не ведет к тому, чтобы укреплять доверие между противоборствующими сторонами. Приводятся различные цифры: в 15 тысяч насильно удерживаемых женщин в сирийских тюрьмах центральных властей, или 100 тысяч боевиков, которые были арестованы и находятся там же. Здесь надо проявлять определенную сдержанность и адекватно реагировать на эти вбросы непроверенной информации", — подчеркнул он.