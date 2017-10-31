Коалиция США сообщила об уничтожении 11 главарей ИГ* за два месяца

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Коалиция под руководством США за два месяца уничтожила 11 главарей запрещенной в России террористической группировки ИГ*, говорится в заявлении коалиции.

Среди ликвидированных боевиков семеро были уничтожены в районе города Меядин на востоке Сирии, еще двое — в других регионах Сирии и двое — в Ираке.

В списке уничтоженных боевиков — "старшие" полевые командиры, разработчики и закупщики оружия, а также вербовщики боевиков.

США и ряд их союзников наносят удары против ИГ* в Сирии и Ираке, причем в Сирии делают это без согласования с правительством страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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