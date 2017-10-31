В коалиции США заявляют, что население бежит от "режима Асада" к оппозиции

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. В коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* заявили, что население Сирии уходит в подконтрольные оппозиции районы из районов, которые освобождают правительственные войска.
По его словам, люди уходят не на юг, населенный арабами, а на север – на территории, подконтрольные "Сирийским демократическим силам", большинство которых составляют курды.
СДС являются оппозиционной к властям Сирии группировкой, которую поддерживают США и их союзники.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>