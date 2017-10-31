В коалиции США заявляют, что население бежит от "режима Асада" к оппозиции

Жители Дейр-эз-Зоре на одной из улиц города. 24 сентября 2017

Жители Дейр-эз-Зоре на одной из улиц города. 24 сентября 2017

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. В коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* заявили, что население Сирии уходит в подконтрольные оппозиции районы из районов, которые освобождают правительственные войска.

"Есть сотни, тысячи арабов, которые покидают районы в среднем течении Евфрата из Дейр-эз-Зора в Маядин… Они бегут не от ИГ*, они бегут от режима, который освобождает эти города", — заявил на брифинге командующий силами специальных операций коалиции генерал-майор Джеймс Джеррард.

По его словам, люди уходят не на юг, населенный арабами, а на север – на территории, подконтрольные "Сирийским демократическим силам", большинство которых составляют курды.

СДС являются оппозиционной к властям Сирии группировкой, которую поддерживают США и их союзники.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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