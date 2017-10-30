Ракке в ближайшее время потребуются большие объемы гумпомощи, заявили в ООН

ООН, 30 окт — РИА Новости. Сирийской Ракке после освобождения от террористов "Исламского государства*" потребуются большие объемы гуманитарной помощи, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

"Вероятно, по большей части ИГИЛ* был выдворен из Ракки, но после нескольких лет угнетения и почти года интенсивных боев, гуманитарные нужды будут велики в ближайшее время", — заявил Лоукок на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник.

По данным ООН, с начала операции против ИГИЛ* в ноябре прошлого года, более 436 тысяч человек бежали из Ракки в 60 разных районов, в том числе, в соседних провинциях. Лоукок также подчеркнул, что за последние месяцы были убиты множество мирных жителей.

По окончании активной фазы операции, по словам Лоукока, большой опасностью для сирийцев будут неразорвавшиеся снаряды в Ракке. "Несмотря на предупреждения местных властей о том, что в город нельзя возвращаться, пока он не будет безопасным, ООН ожидает, что люди будут возвращаться, чтобы проверить свои дома", — подчеркнул он.

Ранее "Сирийские демократические силы" объявили о полном освобождении Ракки от боевиков при поддержке коалиции во главе с США. Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что коалиция добилась победы в Ракке, попросту стерев ее с лица земли.

*Запрещенная в России террористическая организация

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