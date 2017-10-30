В Сирию в свои дома за неделю вернулись более 800 человек

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Более 800 сирийцев возвратились в свои дома в Сирии за прошедшую неделю, сообщает в понедельник российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

"В свои дома, оставленные с началом боевых действий, за истекшую неделю вернулись более 800 сирийцев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные доставили гуманитарную помощь жителям населённого пункта Абу-Макбара провинции Аллепо общим весом 1700 килограммов. Нуждающимся жителям выдано 300 продовольственных наборов. В ходе проведения гуманитарной акции российскими военными медиками оказана амбулаторная медицинская помощь 156 местным жителям, в том числе 89 детям.

Как сообщается, российскими военными медиками вместе с сирийскими врачами проведена медицинская гуманитарная акция в Государственном медицинском университете города Алеппо, в ходе которой неотложная медицинская помощь оказана 51 местному жителю.

Добавляется, что правительственными силами Сирии во взаимодействии с российским Центром по примирению обеспечена безопасность проведения двух крупных гуманитарных конвоев ООН. Колонной в составе 22 рефрижераторов гуманитарная помощь была доставлена в населённые пункты Телль-Гехаб и Эт-Тайба провинции Деръа, находящиеся в южной зоне деэскалации.