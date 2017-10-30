Иранская делегация рассказала о переговорах по Сирии в Астане

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Основные темы, которые обсуждаются на стартовавшем в Астане седьмом раунде переговоров по Сирии, — зоны деэскалации, Идлиб, пленные, разминирование и перспективы политического процесса, сообщил глава иранской делегации, замглавы МИД Ирана Хосейн Джабери Ансари.

"Что касается повестки дня, главным вопрос является текущая наземная остановка, непосредственно что касается исполнения тех договорённостей предыдущих раундов по зонам деэскалации и особенно что касается Идлиба", — сказал Ансари журналистам в Астане.

В Астане в понедельник начинается седьмой раунд переговоров по Сирии.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что все стороны подтвердили свое участие. Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции — заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана — заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. По данным ведомства, в предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, а в качестве наблюдателей — представители ООН, США и Иордании.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.