Иранская делегация рассказала о переговорах по Сирии в Астане

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Основные темы, которые обсуждаются на стартовавшем в Астане седьмом раунде переговоров по Сирии, — зоны деэскалации, Идлиб, пленные, разминирование и перспективы политического процесса, сообщил глава иранской делегации, замглавы МИД Ирана Хосейн Джабери Ансари.
В Астане в понедельник начинается седьмой раунд переговоров по Сирии.
Ранее МИД Казахстана сообщил, что все стороны подтвердили свое участие. Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции — заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана — заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. По данным ведомства, в предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, а в качестве наблюдателей — представители ООН, США и Иордании.
Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.
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