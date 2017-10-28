Сирийские курды предъявили пленному британцу обвинения в причастности к ИГ*

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) предъявили обвинения в связях с террористической группировкой "Исламское государство"* гражданину Великобритании Джеку Леттсу по прозвищу Джихади Джек, сообщает телеканал Би-би-си.

Представители провозглашенного на севере Сирии федеративного района Рожава заявили, что Леттс был захвачен в плен в мае. Сейчас он переведен в тюрьму в городе Камышлы. Расследование в его отношении продолжается.

По данным телеканала, британец принял ислам еще когда жил на родине в Оксфорде. Он попал в Сирию через Иорданию в 2014 году. У Леттса также есть канадское гражданство.

Родители Леттса ранее опровергали сообщения о том, что их сын воюет на стороне ИГ. По словам курдского чиновника, власти региона получали от семьи письмо с просьбой выдать Леттса властям Канады. Вопрос будет решаться по мере расследования. Для рассмотрения вопроса об экстрадиции родители британца или его законные представители должны обратиться с официальным запросом на передачу Леттса властям другой страны.