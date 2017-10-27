МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Опубликованный доклад Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию возможных случаев использования химического оружия в Сирии полностью игнорирует мнения и оценки российских специалистов, передававшиеся в механизм по его же просьбе, заявил МИД РФ.

"В Москве приступили к тщательному изучению этого документа. Но уже при первом ознакомлении с ним бросается в глаза, что мнения и оценки российских специалистов, передававшиеся в механизм по его же просьбе, оказались полностью проигнорированными. Отсутствуют и ответы на поставленные нами вопросы", — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

В то же время в доклад "включены прямо противоположные выводы, сделанные анонимными исследовательскими центрами и "независимыми экспертами", которые не подкреплены сколько-нибудь убедительной аргументацией", отметили в ведомстве.