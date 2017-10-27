Боевики обстреляли два жилых квартала на окраине Дамаска

БЕЙРУТ, 27 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Террористы обстреляли из минометов жилой квартал Джарамана на окраине столицы Сирии в четверг, днем ранее несколько снарядов разорвалось в квартале Дахият Хараста Аль-Асад, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности.
По словам источника, по Дахият Хараста Аль-Асад минометный огонь боевики вели из поселения Джобар. Квартал Джарамана обстреляли боевики, засевшие в Айн-Терма.
За последний месяц участились и случаи минометного обстрела исторического центра сирийской столицы. В Баб-Тума 13 сентября погибли два мирных жителя, еще восемь получили осколочные ранения.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>